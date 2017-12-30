Рыспаев – об игре на позиции форварда: "Могу и в ворота встать, лишь бы помочь команде"

Защитник "Барыса" Дамир Рыспаев, который в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (2:3) играл на позиции нападающего, подчеркнул, что не испытывал дискомфорта. По словам хоккеиста, он готов заменить и вратаря, лишь бы помочь команде.

– Могу и в ворота встать! Лишь бы играть за команду и помогать ей, - приводит Sports.kz слова Рыспаева. - Как себя чувствую? Абсолютно комфортно. Местами даже были смены, когда тяжело было, но как сегодня отыграл практически три периода это тоже неплохо. Обычно три играл в "Номаде" или за сборную Казахстана. А в "Барысе" так получалось, когда выходил – время останавливалось.

Почувствовал игру, понравилась игра, ребята тоже поддержали, подсказывали, понимали, что я вышел в непривычном амплуа. Им спасибо, что дают вкатиться в игру. Сергей Кудрявцев – тоже молодец местами давал уверенность нам, что все в воротах в порядке.

Напомним, что этот матч был первым для Рыспаева после отмены дисквалификации. В августе 2016 года КХЛ наказала хоккеиста после товарищеского матча "Барыса" с "Куньлунем" – защитник начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных "Куньлуня". Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ.