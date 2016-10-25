Рыспаев не покидает "Барыс"

Информация о контракте Дамира Рыспаева с хоккейным клубом "Барыс" является неполной и не совсем точной, сообщает официальный сайт клуба. Из-за бессрочной дисквалификации на участие в играх КХЛ, на днях молодой защитник был отзаявлен из состава "Барыса" ввиду ограниченности мест в заявке. По этой же причине с Дамиром Рыспаевым был заключен новый контракт на других условиях. Вместо двустороннего КХЛ – односторонний казахстанский, который позволяет ему тренироваться и играть в составе команды "Номад", входящей в состав хоккейного клуба "Барыс". Молодой защитник уже принял участие в 14 матчах чемпионата Казахстана, в которых набрал 2 (1+1) очка и имеет 6 минут штрафа, среди которых нет удалений за драку или грубость.