Рылов подписал контракт с "Магниткой"

Магнитогорский "Металлург" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Яковом Рыловым. Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
Ранее Рылов выступал в КХЛ за такие клубы, как ЦСКА, "Нефтехимик" и "Ак Барс". Всего в лиге он провел 507 матчей, в которых набрал 178 (48+130) очков при показателе полезности "+11".
Только что магнитогорский клуб официально подписал контракт с опытнейшим защитником Яковом Рыловым. Соглашение рассчитано на один сезон. 33-летний защитник хорошо известен хоккейным болельщикам. В основном выступал за московские клубы "Динамо" и ЦСКА. Непродолжительное время играл в Нижнекамске и Казани. Последние два сезона Яков выступал в московском "Динамо". В КХЛ в общей сложности на счету Якова Рылова 507 встреч и 178 (48+130) очков при показателе полезности "+11". #братьяпоогню #металлург #магнитогорск #ммк