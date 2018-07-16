Рылов подписал контракт с "Магниткой"

Магнитогорский "Металлург" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Яковом Рыловым. Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Ранее Рылов выступал в КХЛ за такие клубы, как ЦСКА, "Нефтехимик" и "Ак Барс". Всего в лиге он провел 507 матчей, в которых набрал 178 (48+130) очков при показателе полезности "+11".