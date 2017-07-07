Рылов подписал контракт с "Динамо"

Как стало известно "СЭ", несколько хоккеистов, выступавших в прошлом сезоне в московском "Динамо", подписали контракты с новым юридическим лицом, представляющим столичный клуб.

Помимо форварда Игоря Игнатушкина, о котором ранее сообщал "СЭ", это защитник Яков Рылов и несколько молодых хоккеистов – голкипер Иван Бочаров, защитники Егор Зайцев и Артем Волков, нападающий Андрей Алексеев.

32-летний Рылов в минувшем сезоне набрал 12 (6+6) очков в 54 встречах регулярного чемпионата КХЛ за "Динамо". Ранее он играл за ЦСКА и "Ак Барс". Всего в лиге на его счету 151 (39+112) очко в 405 встречах. (Алексей ШЕВЧЕНКО)