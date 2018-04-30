Рылов, Кутейкин и Карсумс покинули московское "Динамо"

Московское "Динамо" расторгло контракты в тремя хоккеистами, сообщает Твиттер KHL Media Team. Команду покинули защитники Яков Рылов и Андрей Кутейкин, а также нападающий Мартиньш Карсумс.

33-летний Рылов в минувшем сезоне набрал 10 (3+7) очков в 44 встречах регулярного чемпионата КХЛ. За клуб он выступал два сезона. На счету 33-летего Кутейкина – 15 (5+10) очков в 50 матчах, у 32-летнего Карсумса – 15 (3+12) очков в 34 играх. За "Динамо" он выступал с 2013 года.

Напомним, что столичный клуб не смог пробиться в плей-офф по итогам сезона.