Рылов дисквалифицирован на два матча

СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" – "Динамо" М, сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника "Динамо" Якова Рылова наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона-2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Рылов пропустит матчи регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (28 ноября) и "Барысом" (30 ноября).