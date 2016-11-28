14:01 | ХОККЕЙ — КХЛ

Рылов дисквалифицирован на два матча

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СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев""Динамо" М, сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника "Динамо" Якова Рылова наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона-2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Рылов пропустит матчи регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (28 ноября) и "Барысом" (30 ноября).

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