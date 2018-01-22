Рыков не стал раскрывать детали командного собрания после поражения от "Динамо"

Защитник СКА Егор Рыков остался доволен игрой армейцев в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо", несмотря на поражение (2:3 ОТ).

– Хороший, боевой матч – сказал Рыков. – Проиграли, но ничего страшного, идем дальше.

– Что "Динамо" смогло предложить такого, с чем СКА не справился?

– Просто мы не реализовали свои моменты. В обороне плохо сыграли. "Динамо" играло в своем стиле, но так получилось.

– "Динамо" бьется за плей-офф, им важно каждое очко. Можно сказать, что у них просто было больше желания?

– Нет, мы на каждую игру выходим с огромным желанием, играем только на победу.

– После матча собрание было в раздевалке. О чем сказали тренеры, руководство?

– Неважно. (Сергей ЯРЕМЕНКО)