Рыбин стал игроком "Северстали"

"Северсталь" в своем официальном Твиттере объявила о заключении контракта с нападающим Максимом Рыбиным. О сроках соглашения с 35-летним хоккеистом не сообщается.

Минувший сезон Рыбин провел в "Ладе" и в 50 матчах регулярного чемпионата набрал 16 (10+6) очков. С 2002 по 2005 год нападающий уже выступал за "Северсталь", где в 71 игре набрал 38 (18+20) очков. Всего в КХЛ Рыбин провел 463 игры, в которых набрал 180 (104+76) очков. Ранее он играл за такие команды, как СКА, "Витязь" и "Нефтехимик".