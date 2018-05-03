14:39 | Хоккей — КХЛ

"Рязань" стала фарм-клубом "Сочи"


"Рязань" стала новым партнерским клубом "Сочи" в ВХЛ.  Как сообщает официальный сайт "леопардов", соглашение о спортивном сотрудничестве рассчитано на один год.

Теперь в сезоне-2018/19 "Сочи" сможет командировать в одноименный клуб из Рязани своих игроков для получения теми игровой практики. Предыдущим фарм-клубом "леопардов" был "Дизель".

В завершившемся сезоне "Сочи" сыграл 56 матчей в "регулрке" КХЛ и пять матчей в плей-офф. Клуб дошел до четвертьфинала турнира и занял шестое место на "Западе".

 

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-i-Rjazan-zakljuchili-dogovor-o-sportivnom-sotrudnichestve-7184

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