"Рязань" стала фарм-клубом "Сочи"

"Рязань" стала новым партнерским клубом "Сочи" в ВХЛ. Как сообщает официальный сайт "леопардов", соглашение о спортивном сотрудничестве рассчитано на один год.

Теперь в сезоне-2018/19 "Сочи" сможет командировать в одноименный клуб из Рязани своих игроков для получения теми игровой практики. Предыдущим фарм-клубом "леопардов" был "Дизель".

В завершившемся сезоне "Сочи" сыграл 56 матчей в "регулрке" КХЛ и пять матчей в плей-офф. Клуб дошел до четвертьфинала турнира и занял шестое место на "Западе".