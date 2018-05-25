Рясянен, Лев и Маннинен стали игроками "Йокерита"

"Йокерит" на своем официальном сайте объявил о заключении контрактом с тремя хоккеистами.

19-летний защитник Ээмели Рясянен в прошлом сезоне выступал в лиге OHL за "Кингстон" и набрал 33 (5+28) очка в 61 матче регулярного чемпионата. В 2017 году он был выбран "Торонто" на драфте под общим 59-м номером.

На счету 25-летнего защитника Виктора Лева в прошлом сезоне 60 матчей в АХЛ за "Бинхэмтон" и "Айову", в составе которых он набрал 24 (7+17) очка при полезности "-28".

Нападающий Сакари Маннинен в прошлом сезоне играл за шведский "Эребру". На счету 26-летнего игрока 28 (11+17) очков в 48 матчах.