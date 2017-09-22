Рясенский подпишет с "Трактором" просмотровый контракт

"Трактор" может подписать контракт с защитником Евгением Рясенским, сообщает "Р-Спорт". 30-летнему игроку будет предложено просмотровое соглашение.

Напомним, что последним клубом Рясенского был "Нефтехимик", который расторг контракт с игроком еще в феврале. В прошлом сезоне он провел 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отдал 8 голевых передач. Ранее он играл за такие команды, как ЦСКА, СКА и "Ак Барс". Всего в КХЛ провел 448 матчей, набрал 96 (18+78) очков.