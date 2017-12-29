Рустэм Хамитов: "Восьмая-девятая строчка - не для "Салавата Юлаева"

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что тренерский штаб "Салавата Юлаева" сделает выводы по поводу дисциплины в команде. Он выразил недовольство результатами команды в регулярном чемпионате КХЛ.

– Конечно, я недоволен тем местом, которое сегодня клуб занимает в турнирной таблице. Восьмая-девятая строчка – это не для нас, – цитирует "Р-Спорт" Хамитова. – Мы понимаем, что сейчас идет становление команды. Эркка Вестерлунд – один из крупнейших специалистов в мире хоккея. В Финляндии на него просто молятся, поскольку он поднял местный хоккей на небывалую высоту. Он впервые пришел работать в российский клуб. Несмотря на свой опыт, он открыл для себя новые знания в части российского хоккея, взглянув на него изнутри.

Мы с ним общаемся, обсуждаем ситуацию. Он тоже понимает, что, может быть, был излишне доверчив по отношению к хоккеистам, считая, что это профессионалы, что их не надо подгонять, что они самостоятельны на тренировках, в быту. Российский хоккеист немного другой. Он требует постоянного контроля, надзора. Не чувствуя твердой руки, российский хоккеист начинает "осматриваться" по сторонам и обязательно находит для себя что-то отвлекающее. Поэтому в работе будут сделаны выводы с точки зрения дисциплины в команде.

Рассчитывать на то, что залихватский бессистемный хоккей позволит побеждать крупные клубы и добиваться постоянных результатов, по меньшей мере, наивно. Эркка это прекрасно понимает и прививает систему. Я доверяю этому специалисту и считаю, что нам в известной степени повезло, что он пришёл к нам работать.