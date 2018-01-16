Рустэм Хамитов: "Надеюсь, что "Салават Юлаев" продолжит работать с Вестерлундом"

Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов заявил, что доверяет главному тренеру "Салавата Юлаеву" Эркке Вестерлунду и надеется, что специалист продолжит работу с командой. Также Хамитов отметил, что после сезона в клубе произойдут изменения в составе.

– Мы доверяем тренерскому коллективу, надеюсь, что продолжим работать с Вестерлундом, одним из специалистов мирового уровня, я лично поддерживаю его, – цитирует ТАСС Хамитова. – Было в "Салавате Юлаеве" такое правило: забивайте, сколько сможете, а мы – сколько захотим; для нас нередки были победы со счетом 7:4, 6:5. Но сегодня важнее другое – системный подход: пусть это будет 2:1, но нужны победы в матчах с сильными клубами. Перестройка сегодня идет в этой части в клубе, мы ищем новых игроков, смотрим уже на сезон 2018/19. Смотрим тех, кто просто отбывает номер, получая немаленькую заработную плату.

Думаю, что в конце года будут изменения в составе, достаточно серьезные, пока рано афишировать. Легионеры у нас очень высокого уровня, вратарская линия укомплектована. Нам нужно усиление в защите, один-два игрока, и, конечно же, в нападении. Две тройки нападения качественные имеются, нужна третья тройка, которая играла бы на очень высоком уровне.