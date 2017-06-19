16:35 | Хоккей — КХЛ

Рустэм Хамитов: "Лучше финансировать "Салават Юлаев", потому что спокойствие дороже денег"


Глава Башкортостана Рустэм Хамитов считает обоснованными траты на финансирование "Салавата Юлаева" из денег, поступающих по договоренности от других компаний. По его словам, содержание клуба важно и с социальной точки зрения.

– Это договоренность наша с "Роснефтью" – 4 миллиарда рублей. Из них 2,5 миллиарда – это спорт высших достижений. Нравится, не нравится… Эти команды стоят дорого. Я знаю, что есть регионы, которые еще больше платят, но это уже история, которая нас не касается, – цитирует "Эхо Москвы" Хамитова. – 2,5 миллиарда – это спорт больших команд. Все понимают, что "Салават Юлаев" – это бренд республиканский – раз; два – что у "Салавата Юлаева" более миллиона болельщиков, и эти ребята молчать не станут, если что-то будет происходить на фоне финансирования команды или ухудшения результатов. Поэтому все понимают, что в данном случае спокойствие дороже денег. Лучше финансировать эту команду… есть у нас еще и футбольный клуб "Уфа" и, таким образом, держать равновесие в обществе. В следующем году все повторится вновь, как поется в песне. И в следующем году будем получать и благотворительность, будем получать и дивиденды. И наша республика Башкортостан, еще раз говорю, сильна. И поток денежный достаточно приличный, в том числе и внебюджетный.

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http://echo.msk.ru/programs/beseda/2002572-echo/

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