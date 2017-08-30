Руководство "Югры" не считает неудачный старт команды катастрофой

Генеральный директор "Югры" Василий Филипенко считает, что команда, несмотря на неудачный старт в 10-м сезоне чемпионата КХЛ, прогрессирует. На старте сезона в четырех домашних матчах хантымансийцы набрали 3 очка.

– Есть понимание, что успех придет, – команда сыгрывается, прогрессирует, – цитирует ТАСС Филипенко. – Понятно, что стартовая серия получилась не очень удачной, но тем не менее видно, что у команды есть желание и возможности играть. У наших игроков есть характер, но, думаю, они не совладали с психо-эмоциональной нагрузкой. Да, расстраивает результат, хотелось лучшего, но я катастрофы не вижу и думаю, что все это придет, причем уже скоро.

При необходимости будем корректировать и вносить изменения в состав, но пока далеко не все могут показать себя по разным причинам. Прошло только четыре игры. Я вижу команду, которая может играть и заиграет.

Напомним, ближайшие матчи "Югра" проведет на выезде. Соперниками хантымансийцев станут "Витязь" (1 сентября), "Слован" (3 сентября) и ЦСКА (5 сентября).