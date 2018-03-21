Руководство "Лады" позитивно настроено перед советом директоров КХЛ

Генеральный директор "Лады" Владимир Вдовин отметил, что руководство клуба позитивно настроено перед советом директоров КХЛ в конце марта, где определится состав и количество участников лиги на сезон-2018/19. "Лада" по итогам регулярного чемпионата КХЛ-2017/18 заняла 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.

– В конце марта состоится совет директоров КХЛ, на котором будет принято решение о составе и количестве участников следующего сезона, – цитирует "Р-Спорт" Вдовина. – Со своей стороны клуб подал все документы. В эту работу включились (врио губернатора Самарской области) Дмитрий Азаров и (министр спорта Самарской области) Дмитрий Шляхтин, они провели ряд переговоров. Эти переговоры должны дать результат. Мы настроены позитивно, все должно быть хорошо. Есть к нам вопросы. Основной – наличие бюджетного финансирования.

Мы получили гарантии (по бюджету) от руководства "АвтоВАЗа" и руководства Самарской области. Если мы получаем добро (от КХЛ) и идем в сезон, то нам предстоит снижать (расходы). Есть механизмы для этого. 60% бюджета клуба приходят к нам из областного бюджета, остальное мы получаем от "АвтоВАЗа" и за счет собственных заработанных средств.

Руководство "АвтоВАЗа" подтвердило финансирование в прежних объемах, а Дмитрий Шляхтин подтвердил финансирование клуба в прежних объемах от области. У нас в контракте прописано, что мы не имеем права разглашать точную цифру финансирования от "АвтоВАЗа". Нам ничего не срезают, но и не добавляют. По зарплате мы на 26-м месте из 27 (команд) в КХЛ. Журналисты одного издания в своей публикации нам прибавили примерно 17%.