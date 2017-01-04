Руководство "Куньлуня" уверено, что команда выйдет в плей-офф КХЛ

Председатель совета директоров "Куньлуня" Чжао Сяоюй уверен, что команда-дебютант КХЛ сможет выйти в плей-офф турнира. На данный момент клуб из Китая занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 64 очка после 45 матчей.

- Мы не ожидали, что все пойдет настолько хорошо. У нас хорошие позиции в таблице, и я уверен, что мы выйдем в плей-офф, - приводит ТАСС слова Сяоюя. - Вступление клуба в КХЛ дает большие возможности для всего китайского хоккея. Это касается многих аспектов - и тренерской работы, и опытных игроков, которых мы пригласили. Возможно, самым главным является то, что "Куньлунь" поможет нам в создании конкурентоспособной сборной для домашней Олимпиады 2022 года.

Говоря о развитии клубного маркетинга, Чжао Сяоюй отметил, что бренд "Куньлуня" уже является узнаваемым во всей стране.

- У нас высокие ожидания относительно маркетинга и связанных с ним доходов. Пока мы только начинаем, и имеющийся прогресс вполне неплох, - продолжил Сяоюй. - Сейчас мы видим, что семьи с детьми ходят на хоккей с удовольствием и готовы тратить деньги.

Мы работаем над ошибками. Нам помогает лига, мы многому учимся у СКА. Разумеется, мы не можем быть столь же успешны в этом направлении, как СКА, нам всего пять месяцев, а для этого нужны годы. При этом нужно учитывать, что российский опыт невозможно просто скопировать в китайских условиях, его необходимо адаптировать.