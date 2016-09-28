Руководство "Куньлуня" изучает возможность строительства новой арены в Пекине

Председатель совета учредителей "Красной Звезды Куньлунь" Чжао Сяоюй отметил, что в клубе обсудят строительство новой арены в Пекине. На данный момент новичок КХЛ вынужден часть домашних матчей проводить в Шанхае из-за занятости пекинской арены LeSports Center.

– Клубу всего четыре месяца, и пока мы еще только прорабатываем все вопросы с домашней площадкой, – цитирует "Р-Спорт" Чжао Сяоюя. – У КХЛ есть свой регламент, свои требования, и нам нужно время, чтобы совместно решить все вопросы. Сказать точно, что и в будущем нашей площадкой будет LeSports Center, не могу, возможно, в Пекине будет построен новый дворец. В ближайшее время мы обсудим варианты. "Куньлунь" создан как пекинский клуб, поэтому нашим домом должен быть Пекин. Тем более именно в этом городе пройдет зимняя Олимпиада в 2022 году.