Руководство "Автомобилиста" недовольно результатами, но не будет решать кадровые вопросы по итогам одной игры

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Лады" (3:4) подчеркнул, что руководство не намерено выносить кадровые решения на основании результата отдельно взятого матча. Екатеринбуржцы уступили в восьми последних встречах.

- Конкретно привязывать какие-либо решения к результату отдельно взятого матча, даже если есть определенная тенденция, мы не будем, - приводит ТАСС слова Рябкова. - Если жизнь заставит нас принять определенные решения, мы уведомим об этом вовлеченных в этот процесс людей и общественность. На данный момент больше подробностей сообщить не могу, потому что их просто нет.

Мы не сторонники радикальных мер и уж точно не имеем репутации разговаривать с людьми на языке ультиматумов. Конечно, мы не удовлетворены результатами, и особенно обидно, что мы уступили на домашнем льду прямым конкурентам за попадание в плей-офф: "Югре", "Ладе", "Трактору", потеряли очко в домашней игре с "Барысом". Мы надеемся, что схожие эмоции испытывают все сотрудники нашего клуба и игроки команды и постараемся предпринять все возможные меры для исправления подобной ситуации.