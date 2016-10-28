Руководство "Автомобилиста" готово ко встрече с Разиным, когда команда вернется в Екатеринбург

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков подчеркнул, что руководство клуба готово встретиться с главным тренером Андреем Разиным после возвращения команды в Екатеринбург. 43-летний специалист после поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Лады" (1:2) заявил, что у него накопилось много вопросов к руководству.

– Когда Разин вернется с выезда, мы встретимся и разберемся в ситуации. Мы всегда открыты к общению с тренером, – приводит "Р-Спорт" слова Рябкова. – Пока непонятно, что он имел в виду.

Тем более у него структурно непосредственный руководитель – генеральный менеджер Олег Гросс, который с ним круглосуточно, и он осуществляет взаимодействие с руководством клуба.

В заключительном матче перед перерывом на игры сборных в Кубке Карьяла "Автомобилист" 29 октября на выезде проведет встречу с "Ак Барсом".

Андрей Разин: "Хотелось бы увидеть хозяина "Автомобилиста". Накопилось много вопросов"