Руководители рижского "Динамо" обсудят итоги сезона через две недели

Председатель совета директоров рижского "Динамо" и член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис отметил, что руководители клуба обсудят итоги сезона через несколько недель. Напомним, что команда заняла последнее место в турнирной таблице Западной конференции и по ходу сезона сменила тренера – вместе Сандиса Озолиньша рижан возглавил Гиртс Анкипанс.

– У нас закончился сезон очень хорошей победой над "Йокеритом", и сейчас у нас хорошее настроение, сложилась команда из молодых ребят, – цитирует ТАСС Савицкиса. – Сейчас мы ушли в отпуск, а через две недели будет совет директоров, где мы будем давать оценку сезону и намечать дальнейшие действия.