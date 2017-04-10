Рукавишников заменил Яковлева в первой пятерке СКА на матч с "Металлургом"

Стали известны составы магнитогорского "Металлурга" и СКА на второй матч финала Кубка Гагарина-2017. В заявках команд по сравнению с первой игрой произошло по одному изменению. Роман Рукавишников занял место в первой пятерке армейцев вместо Егора Яковлева, а вместо последнего на матч заявлен Виктор Тихонов. У "Магнитки" Денис Казионов сыграет вместо младшего брата Дмитрия Казионова.

Полностью составы выглядят следующим образом:

"Металлург": Кошечкин (Самсонов); Антипин - Бирюков, Зарипов - Мозякин - Коварж; Ли - Береглазов, Семин - Сантала - Осала; Хабаров - Терещенко, Филиппи - Тимкин - Косов; Дронов, Железков - Калетник - Ден.Казионов - Платонов.

СКА: Шестеркин (Коскинен); Белов – Рукавишников, Кетов – Коскиранта – Ковальчук; Херсли – Хафизуллин, Дадонов – Шипачев – Гусев; Зубарев – Зуб, Плотников – Прохоркин – Широков; Рыков, Барабанов – Каблуков – Дергачев - Тихонов

Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Металлург" - СКА