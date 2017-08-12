Рубен Бегунц: "Надеюсь, скоро закроем вакантное место легионера"

Советник генерального директора московского "Динамо" Рубен Бегунц на встрече команды с болельщиками завил, что клуб в ближайшее время планирует купить еще одного легионера. Он отметил, что школа бело-голубых продолжит работать в полном объеме.

Напомним, на данный момент в заявке "Динамо" значатся три легионера - Юусо Хиетанен, Мартиньш Карсумс и Дастин Бойд.

– Селекционная работа у нас сейчас продолжается. У нас есть вакантное место легионера. Смотрим разные варианты, и я надеюсь, что в ближайшем будущем сможем порадовать болельщиков новым приобретением, – рассказал Бегунц.

– Что скажете о СДЮШОР? Будет ли школа сохранена? Была вертикаль, которая давала свои плоды, а сейчас из "Динамо" уезжают молодые и перспективные мальчишки, и клуб ничего с этого не имеет.

– Касательно СДЮСШОР, могут сказать, что она будет работать в полном объеме. Все года сохранены. В ближайшие две недели все года будут полностью укомплектованы. Некоторых детей мы, конечно, потеряли, но касательно школы у нас все в порядке. С интернатом также все в порядке. Он действует. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

В 10-м сезоне КХЛ московское "Динамо" стартует с выездного матча против "Витязя". Встреча состоится 23 августа, начало игры - в 19.30 по московскому времени.