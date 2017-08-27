Рубен Бегунц: "Динамо" предлагали серьезного защитника, но мы не сошлись по цене"

Советник генерального директора московского "Динамо" Рубен Бегунц в интервью "СЭ" подчеркнул, что клуб ищет новичков преимущественно на внутреннем рынке. Он не исключил, что бело-голубые будут вести переговоры с соперниками по поводу обмена.

– Евгения Артюхина приглашали? – вопрос Бегунцу.

– Мы рассматривали вариант с его приглашением, но уже отказались.

– Учитывая последние повреждения, первоочередным кажется поиск нападающего.

– Конечно, случились две очень неприятные травмы (Варнаков и Игнатушкин. – Прим. "СЭ"). Селекцию будем вести весь сезон, почти каждый день общаемся с потенциальными новичками и их агентами.

– Серьезно просела линия обороны.

– Нам предлагали серьезного защитника из Северной Америки, но абсолютно не сошлись по цене. Сейчас мы в первую очередь ориентируемся на наш рынок. Возможно, будем общаться с другими клубами насчет обменов. (Евгений БЕЛОУСОВ)