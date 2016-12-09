08:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Ротенберг удивлен посещаемостью ведущих московских клубов КХЛ

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), вице-президент санкт-петербургского СКА и член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг удивлен посещаемостью ведущих московских клубов лиги. По его словам, менеджерам команд стоит расставлять правильные приоритеты.

Средняя посещаемость столичного ЦСКА в нынешнем сезоне составляет 3248 человек. Посещаемость московского "Динамо" - 5640 человек.

- Меня удивляет, что в Москве плохо ходят на хоккей, - приводит "Р-Спорт" слова Ротенберга. - Я слежу за "Спартаком", и там вроде посещаемость хорошая, при том, что команда борется за плей-офф. А те команды, которые находятся на лидирующих позициях, собирают намного меньше. Значит, это работа менеджеров. Может быть, им стоит расставить правильные акценты и приоритеты. Потому что все, что мы делаем в хоккее, делаем для людей.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161209/1113449807.html

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