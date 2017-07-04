Российский агент Ковальчука: "Илья остается в СКА? Без комментариев"

Агент Юрий Николаев, представляющий интересы Ильи Ковальчука в России, отказался комментировать информацию о том, что 34-летний хоккеист останется в СКА и не перейдет в один из клубов НХЛ.

По информации "СЭ", нападающий на сезон отложит возвращение в Северную Америку из-за слишком высоких запросов "Нью-Джерси", владеющего на него правам за океаном.

– Пока ничего не могу сказать по этому поводу, – заявил Николаев. – Все узнаете из клуба в ближайшие дни. (Евгений БЕЛОУСОВ)

СМИ: Ковальчук проведет сезон в КХЛ, после чего вернется в НХЛ //

Ковальчук останется в России из-за больших запросов "Нью-Джерси"