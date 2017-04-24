"Роснефть" не утвердила кандидатуру Николишина в ЦСКА, с 1 мая и.о. главного тренера станет Есмантович

Как стало известно "СЭ", "Роснефть" не утвердила кандидатуру Андрея Николишина на посту главного тренера ЦСКА. При этом другие претенденты на должность наставника армейского клуба не рассматривались. Исполняющим обязанности главного тренера с 1 мая будет назначен президент москвичей Игорь Есмантович, который начнет подготовку команды к новому чемпионату.

Отметим, что помощники экс-наставника ЦСКА Дмитрия Квартальнова Игорь Никитин и Дмитрий Ячанов останутся в клубе на следующий сезон. (Алексей ШЕВЧЕНКО)