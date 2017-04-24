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"Роснефть" не утвердила кандидатуру Николишина в ЦСКА, с 1 мая и.о. главного тренера станет Есмантович

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Как стало известно "СЭ", "Роснефть" не утвердила кандидатуру Андрея Николишина на посту главного тренера ЦСКА. При этом другие претенденты на должность наставника армейского клуба не рассматривались. Исполняющим обязанности главного тренера с 1 мая будет назначен президент москвичей Игорь Есмантович, который начнет подготовку команды к новому чемпионату.

Отметим, что помощники экс-наставника ЦСКА Дмитрия Квартальнова Игорь Никитин и Дмитрий Ячанов останутся в клубе на следующий сезон. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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