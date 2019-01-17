17:11 | Хоккей — КХЛ

Романцев забил "Спартаку"

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Нападающий "Сибири"  Денис Романцев открыл счет в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком". Форвард получил передачу от Владимира Первухина после входа в зону гостей и бросил точно под перекладину ворот Никиты Беспалова. В Новосибирске перерыв между вторым и третьим периодами, счет равный – 1:1.

 

Добавим, что 25-летний Романцев является воспитанником пензенского хоккея, ранее выступал за "Локомотив", "Нефтехимик" и "Амур" и не связан родством с известным футбольным тренером Олегом Романцевым.

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https://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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