Роман Ротенберг: "Здорово и важно, что Ковальчук решил остаться в России"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что нападающий Илья Ковальчук сделал важный шаг, решив остаться в СКА. Сегодня форвард подписал соглашение с питерским клубом на один сезон. Таким образом, он сможет принять участие в Олимпиаде-2018. Ранее сообщалось об интересе к Ковльчуку со стороны команд НХЛ, которая не пустит игроков на Игры в Пхенчхане.

- Здорово и важно, что Ковальчук решил остаться в России, тем более в олимпийский год, - заявил Ротенберг. - Такие игроки нужны нашему чемпионату. Уже завтра СКА начинает непосредственную подготовку к сезону, и, уверен, не только Ковальчук, но и вся команда понимает значимость этого этапа.

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