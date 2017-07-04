Роман Ротенберг: "Вложились в права на Кузнецова в случае локаута в НХЛ"

Вице-президент СКА Роман Ротенберг объяснил, почему клуб выкупил у "Трактора" права на нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова. Ранее "СЭ" сообщал, что этот обмен обошелся петербургскому клубу примерно в 50 миллионов. Ротенберг отметил, что деньги пойдут на развитие челябинского хоккея.

– Права были приобретены спустя 20 часов после подписания контракта Евгением с "Вашингтоном", – цитирует ТАСС Ротенберга. – У игроков сейчас сложные отношения с лигой в плане коллективного соглашения с НХЛ, возможен локаут. Мы обсуждали эти вопросы с Борисом Дубровским, и вложения в эти права связаны с тем, что в случае форс-мажора в НХЛ он мог приехать в Санкт-Петербург и готовиться там. Деньги от соглашения пойдут на развитие челябинского хоккея.

25-летний форвард заключил 8-летний контракт с "Вашингтоном" на сумму в 62,4 миллиона долларов (7,8 миллиона в год). В прошлом сезоне на счету Кузнецова 59 (19+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 10 (5+5) очков в 13 играх плей-офф. На чемпионате мира он отметился 3 (1+2) результативными баллами в 5 матчах, на Кубке мира забросил 2 шайбы в 4 играх.