Роман Ротенберг: "В ближайшее время появятся новости о возвращении кандидатов в сборную в КХЛ"

Первый вице-президент КХЛ Роман Ротенберг выразил мнение, что кандидаты в сборную России в ближайшее время начнут возвращаться в клубы лиги ради участия в Олимпиаде-2018. Ранее стало известно, что НХЛ впервые с 1994 года не будет делать паузу в регулярном чемпионате на Олимпийские игры.

- В олимпийский сезон важно понимание, насколько игрок ценит свою страну, - цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. - Со стороны ФХР и КХЛ созданы все условия, чтобы игроки, выступающие там, возвращались в нашу лигу, а те, кто играет в России, оставались здесь. В ближайшее время появятся новости о возвращении кандидатов в сборную России в КХЛ. В любом случае, окончательное решение всегда за игроком. Они сами должны решить, что для них важнее.