12:40 | ХОККЕЙ — КХЛ

Роман Ротенберг: "В ближайшее время появятся новости о возвращении кандидатов в сборную в КХЛ"

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Первый вице-президент КХЛ Роман Ротенберг выразил мнение, что кандидаты в сборную России в ближайшее время начнут возвращаться в клубы лиги ради участия в Олимпиаде-2018. Ранее стало известно, что НХЛ впервые с 1994 года не будет делать паузу в регулярном чемпионате на Олимпийские игры.

- В олимпийский сезон важно понимание, насколько игрок ценит свою страну, - цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. - Со стороны ФХР и КХЛ созданы все условия, чтобы игроки, выступающие там, возвращались в нашу лигу, а те, кто играет в России, оставались здесь. В ближайшее время появятся новости о возвращении кандидатов в сборную России в КХЛ. В любом случае, окончательное решение всегда за игроком. Они сами должны решить, что для них важнее.

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Как изменятся шансы России на Олимпиаде-2018 без участия игроков НХЛ?
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Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170501/1119882915.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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boris2311

Очень сомнительно. Возвращаются увядающие звезды (как Ковальчук и Дацюк) илли посредственные игроки, у которых не сложилось. Ковальчук играя в КХЛ деградировал, и это предостережение теми, кто захолчет вернуться.

13:01

MassEffect100500

Что то пока наоборот кандидаты уезжают в нхл. И не надо свой псевдопатриотизм приплетать товарищ из богоизбранного народа

12:57

Якут Хан

Зенит и ска надо оставить, хай играют между собой))) а для остальных клубов создать иную лигу))

12:55

Якут Хан

Кому нужен этот колхоз? Бегут из твоего колхоза, а он говорит вернутся, в отпуск да)))

12:51