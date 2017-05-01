Роман Ротенберг: "В ближайшее время появятся новости о возвращении кандидатов в сборную в КХЛ"

Первый вице-президент КХЛ Роман Ротенберг выразил мнение, что кандидаты в сборную России в ближайшее время начнут возвращаться в клубы лиги ради участия в Олимпиаде-2018. Ранее стало известно, что НХЛ впервые с 1994 года не будет делать паузу в регулярном чемпионате на Олимпийские игры.
- В олимпийский сезон важно понимание, насколько игрок ценит свою страну, - цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. - Со стороны ФХР и КХЛ созданы все условия, чтобы игроки, выступающие там, возвращались в нашу лигу, а те, кто играет в России, оставались здесь. В ближайшее время появятся новости о возвращении кандидатов в сборную России в КХЛ. В любом случае, окончательное решение всегда за игроком. Они сами должны решить, что для них важнее.
boris2311
Очень сомнительно. Возвращаются увядающие звезды (как Ковальчук и Дацюк) илли посредственные игроки, у которых не сложилось. Ковальчук играя в КХЛ деградировал, и это предостережение теми, кто захолчет вернуться.
13:01
MassEffect100500
Что то пока наоборот кандидаты уезжают в нхл. И не надо свой псевдопатриотизм приплетать товарищ из богоизбранного народа
12:57
Якут Хан
Зенит и ска надо оставить, хай играют между собой))) а для остальных клубов создать иную лигу))
12:55
Якут Хан
Кому нужен этот колхоз? Бегут из твоего колхоза, а он говорит вернутся, в отпуск да)))
12:51