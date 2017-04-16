Роман Ротенберг: "СКА ведет работу по привлечению игроков из НХЛ"

Первый вице-президент ФХР и вице-президент СКА Роман Ротенберг после победы в пятом матче финала Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1) заявил, что питерцы планируют сохранить лидеров. Он добавил, что армейцы ведут переговоры с игроками из НХЛ, передает из Магнитогорска корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
– Насколько сложно будет удержать костяк команды?
– Мы рассчитываем удержать команду, игроков, наших лидеров. Особенно с учетом информации, что НХЛ не едет на Олимпиаду. Приоритет всех игроков – победа на Играх. Это самое важное, что может быть в жизни. Такой шанс дается, бывает, раз в жизни. У ребят такой шанс будет. Поэтому, конечно же, будет сделано все возможное, чтобы они остались играть в России.
– Кого-то, может, привлечь из НХЛ?
– Уже ведутся такие переговоры. С теми игроками, у которых заканчиваются контракты. Поэтому есть шанс, что оттуда вернутся еще ребята. Которые тоже сыграют в олимпийской сборной. Пока не могу назвать фамилий, потому что нет никакой конкретики. Но, в принципе, такая работа ведется.
Doberm@n
вРотенберг как всегда врёт. Его только деньги интересуют.
21:24
daredevil
Пора ввести новый лимит - не более пяти игроков сборной России в одной команде
21:12
SV13
Все в трудах наш Роман, все в трудах... Аки пчела... Теперь вот работу работает по привлечению...
21:05
shpakЪ
– Кого-то, может, привлечь из НХЛ? – Уже прошли переговоры с руководством лиги по растягиванию нашего потолка зарплат. Так что будут усе!
20:59
Джон....Сильвер
Трепещите, Монстр станет еще страшнее! Цены на газ растут!
20:55