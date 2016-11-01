Роман Ротенберг: "Санкции затрудняют перевод денег "Йокериту"

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг подтвердил информацию о проблемах с выплатой зарплат игрокам "Йокерита". Ранее в финской прессе появилась информация, что у клуба КХЛ есть долги по зарплате, поскольку российские совладельцы, которым принадлежат 49 процентов акций, испытывают затруднения при переводе денег в связи с санкциями.

- У "Йокерита" есть проблемы определенные, но вопросы надо задавать менеджменту клуба, - цитирует ТАСС Ротенберга. - Что касается экономических санкций, то они действительно затрудняют денежные переводы. Это логично.