Роман Ротенберг: "Решение Шипачева – это его выбор, у нас в этом плане демократия"

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отметил, что акцентировать внимание на подписании контракта форвардом сборной России Вадимом Шипачевым с "Вегасом" неправильно. Напомним, что форвард ушел из СКА, подписав с клубом из НХЛ двухлетний контракт.

Ранее ФХР объявляла, что приложит все усилия, чтобы собиравшиеся в НХЛ игроки остались в России из-за отказа североамериканской лиги участвовать в Олимпиаде 2018 года.

- Решение Шипачева – это его выбор, это демократия, у нас в этом плане демократия, - цитирует "Р-Спорт "Ротенберга. - Мы сейчас думаем только о чемпионате мира, и я бы призвал не акцентировать внимание на Шипачеве, на его подписании контракта в НХЛ. Почему мы обсуждаем Шипачева, а не других игроков сборной? У нас здесь команда, здесь все в равных условиях, никто не думает ни о чем другом.