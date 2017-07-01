Роман Ротенберг: "После переезда в НХЛ карьера Калинина застопорилась, сборная могла потерять качественного хоккеиста"

Вице-президент СКА Роман Ротенберг уверен в том, что форвард Сергей Калинин быстро адаптируется в новом клубе. Ранее стало известно, что нападающий, в минувшем сезоне выступавший в системах "Нью-Джерси" и "Торонто", подписал трехлетнее соглашение с невскими армейцами.

- Решая задачи по комплектованию состава, СКА при этом продолжает последовательную политику сохранения хоккеистов для сборной России, - сказал Ротенберг. - Играя в КХЛ, Сергей Калинин был игроком национальной команды, выигрывал чемпионат мира, был капитаном в своем клубе. После переезда в НХЛ карьера игрока застопорилась, и сборная могла потерять качественного хоккеиста, находящегося в самом расцвете сил.

После перехода в "Торонто" Калинин не провел в НХЛ ни одного матча. Хоккеист, чья карьера в КХЛ шла по нарастающей, очевидно, не сумел быстро проявить себя за океаном, и для его собственного будущего также гораздо полезнее вернуться в нашу лигу, а не продолжать тратить годы на игры в низших североамериканских лигах.

Калинин хорошо знаком и с тренерским штабом СКА, и с достаточно большим количеством хоккеистов, поэтому у него не должно возникнуть проблем с адаптацией. Благодаря переходу в СКА он получит возможность перезапустить карьеру и в перспективе побороться за попадание на Олимпийские игры. Таким образом, наша лига получит еще одного яркого хоккеиста, который будет радовать отечественных болельщиков. Калинин, как и Гавриков, готов не на словах, а на деле доказывать готовность и большое желание играть за сборную своей страны. (Игорь ЕРОНКО)

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