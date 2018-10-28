Роман Ротенберг: "Планируем установить рекорд посещаемости для российских хоккейных матчей"

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России и вице-президент СКА Роман Ротенберг высказался о матчах КХЛ в Европе, а также об играх национальной команды и питерцев на Арене "Санкт-Петербург".

– Насколько СКА интересно участие в вынесенных матчах?

– Они интересны для всех. Это популяризация нашего хоккея в Европе. Мы уже девятый год работаем над тем, что продвигать бренд СКА и питерский хоккей. Результаты видны – у нас более миллиона подписчиков в социальных сетях. Атрибутика СКА продаётся по всей Европе. Многие страны закупают, есть у нас болельщики и в Австрии. Очень важно играть в разных странах.

– Как проходит подготовка к матчу на "Санкт-Петербург арене" на открытом воздухе?

– Все идёт в соответствии с нашей дорожной картой. Мы посмотрели по трибунам и поняли, что удастся собрать на одном матче 70 тысяч болельщиков. Планируем установить рекорд. Остаются технические моменты, мы их дорабатываем. Хочется провести игру на самом высоком уровне, чтобы это мероприятие погремело на весь мир.

– Когда стартует продажа билетов?

– В течение ближайших двух недель билеты начнут продавать.

– Нет ли опасений, что два матча за неделю – Россия-Финляндия и СКА – ЦСКА смогут собрать аншлаги?

– У нас есть большой опыт в этом плане, на все матчи СКА мы собираем полные трибуны в независимости от соперников. Думаю, в Санкт-Петербург приедут на сборную болельщики со всех городов России. Что касается нашего "классико" с ЦСКА, то оно тоже привлекает любителей хоккея. Уверен, что мы продадим все билеты на оба матча. (Михаил Зислис)