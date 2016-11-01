Роман Ротенберг: "О "Куньлуне" заговорил весь мир"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подчеркнул, что "Куньлунь" смог получить всемирную известность за короткий срок. Клуб был создан в Пекине этим летом и дебютировал в КХЛ.

- Бренд "Куньлунь Ред Стар" стал известен на весь мир, - цитирует ТАСС Ротенберга. - О нем заговорили и в Северной Америке, и во всем мире. Это уникальный случай, что клуб был создан с нуля за два месяца и уже выступает в КХЛ.

25 июня подписали соглашение о создании клуба, а уже в августе состоялась первая игра в Пекине. Огромная работа была проведена, и мы видим, как сейчас выступает команда, находясь в зоне плей-офф. Не могу сходу привести пример из истории, когда клуб, который был создан с нуля, показывал такие результаты и регулярно выигрывал у лидеров чемпионата. Конечно, есть над чем работать - например, та же посещаемость. "Куньлунь" играет на 18-тысячной арене, и целью является максимальная посещаемость, которая будет приближена к рекорду КХЛ.

Сейчас работаем над маркетинговой составляющей, с коллегами имеем полное взаимопонимание. Планируем создание совместных предприятий, ориентируясь на спортивный маркетинг. Есть совместное желание, чтобы все аспекты вышли на новый уровень - мерчендайзинг, ТВ-права. Есть к чему стремиться, понимаем, к чему идти.