18:24 | ХОККЕЙ — КХЛ

Роман Ротенберг: "Нужно было побеждать "Магнитку" сегодня"

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Первый вице-президент ФХР и вице-президент СКА Роман Ротенберг после победы в пятом матче финала Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1) высоко оценил класс соперника. Руководитель отметил напряженный характер серии.

– Соперник был очень сильным, – сказал Ротенберг во флеш-интервью. – Сложная серия. Думать о следующих играх было не к делу. Нужно было побеждать сегодня.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (3)
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rotkiv04

это еще ж...

19:15

Никифор

С вашим-то админресурсом всё в ваших силах, есть деньги, судьи, обойденный потолок зарплат. Не надо людей за дураков держать! Все всё понимают!

19:02

Джон....Сильвер

Вот о таких, как ты, господин-олигарх Ротенберг и зло все идет! И хоккей превращается в клоунаду! Газпром - Верни России Честный Хоккей!!!!!

18:30

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