Роман Ротенберг: "Нужно было побеждать "Магнитку" сегодня"

Первый вице-президент ФХР и вице-президент СКА Роман Ротенберг после победы в пятом матче финала Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1) высоко оценил класс соперника. Руководитель отметил напряженный характер серии.

– Соперник был очень сильным, – сказал Ротенберг во флеш-интервью. – Сложная серия. Думать о следующих играх было не к делу. Нужно было побеждать сегодня.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА