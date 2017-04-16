Роман Ротенберг: "Нужно было побеждать "Магнитку" сегодня"

Первый вице-президент ФХР и вице-президент СКА Роман Ротенберг после победы в пятом матче финала Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1) высоко оценил класс соперника. Руководитель отметил напряженный характер серии.
– Соперник был очень сильным, – сказал Ротенберг во флеш-интервью. – Сложная серия. Думать о следующих играх было не к делу. Нужно было побеждать сегодня.
rotkiv04
это еще ж...
19:15
Никифор
С вашим-то админресурсом всё в ваших силах, есть деньги, судьи, обойденный потолок зарплат. Не надо людей за дураков держать! Все всё понимают!
19:02
Джон....Сильвер
Вот о таких, как ты, господин-олигарх Ротенберг и зло все идет! И хоккей превращается в клоунаду! Газпром - Верни России Честный Хоккей!!!!!
18:30