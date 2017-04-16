Роман Ротенберг: "Не знаю, какая команда смогла бы перенести потери Дацюка и Войнова"

Первый вице-президент ФХР и вице-президент СКА Роман Ротенберг после победы в пятом матче финала Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1) поздравил команду с победой. Руководитель добавил, что теперь стоит сконцентрироваться на предстоящем чемпионате мира, передает из Магнитогорска корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Прочувствовали уже победу?

– Да нет, думаю, не осознал еще до конца. Хочется готовится к следующему матчу уже. Но на самом деле мы сделали большое дело. СКА первый раз в истории выиграл чемпионат России. Это было сложнее, чем выиграть в 2015 году. Потому что огромная работа была проделана. Команда тренировалась, знаю, даже в сравнении с другими клубами, какая была тяжелая предсезонка, сколько было вложено труда. И хотелось получить награду за огромную эту работу. Работу, которая проводилась 24 часа в сутки.

– Мы игроков спрашиваем после побед, какие аспекты стали ключевыми. Вы, как руководитель, смотрите с другой стороны. Какие же, на ваш взгляд?

– Побеждает только команда. Есть команда. Несмотря на потери лидеров. Я не знаю, какая команда смогла бы перенести потери Паши Дацюка и Славы Войнова по ходу плей-офф. Мы смогли вытащить из себя резервы, и ребята, которые вышли на их место, они проявили высочайший уровень игры. Сыграли лучшие матчи в своей жизни. И это говорит о том, что у нас настоящая команда.

Пару дней отдыха, и потом, конечно, надо работать дальше. У нас большие задачи на чемпионат мира в Кельне. У нас идет ежедневная связь по всем вопросам сборной. Вот этот вечер отдохнем – если вы разрешите.