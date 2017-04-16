Роман Ротенберг: "Не знаю, какая команда смогла бы перенести потери Дацюка и Войнова"

Первый вице-президент ФХР и вице-президент СКА Роман Ротенберг после победы в пятом матче финала Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1) поздравил команду с победой. Руководитель добавил, что теперь стоит сконцентрироваться на предстоящем чемпионате мира, передает из Магнитогорска корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
– Прочувствовали уже победу?
– Да нет, думаю, не осознал еще до конца. Хочется готовится к следующему матчу уже. Но на самом деле мы сделали большое дело. СКА первый раз в истории выиграл чемпионат России. Это было сложнее, чем выиграть в 2015 году. Потому что огромная работа была проделана. Команда тренировалась, знаю, даже в сравнении с другими клубами, какая была тяжелая предсезонка, сколько было вложено труда. И хотелось получить награду за огромную эту работу. Работу, которая проводилась 24 часа в сутки.
– Мы игроков спрашиваем после побед, какие аспекты стали ключевыми. Вы, как руководитель, смотрите с другой стороны. Какие же, на ваш взгляд?
– Побеждает только команда. Есть команда. Несмотря на потери лидеров. Я не знаю, какая команда смогла бы перенести потери Паши Дацюка и Славы Войнова по ходу плей-офф. Мы смогли вытащить из себя резервы, и ребята, которые вышли на их место, они проявили высочайший уровень игры. Сыграли лучшие матчи в своей жизни. И это говорит о том, что у нас настоящая команда.
Пару дней отдыха, и потом, конечно, надо работать дальше. У нас большие задачи на чемпионат мира в Кельне. У нас идет ежедневная связь по всем вопросам сборной. Вот этот вечер отдохнем – если вы разрешите.
Краштест
zeromanj Дацук ноги уже еле тоскает.Списывать пора.У Детройта сейчас состав не очень. Дацук совсем здесь не при чем.Вспомни мальчик ,когда Дацук выиграл Стенли.Уже давно это было.
21:18
740
СКА удачно играл в первом матче с лисами без Дацюка, Чудинова, Мозеса, Тихонова, Ковальчука. Чем меньше звезд, тем крепче команда (пример динамо знарка).
21:17
другой читатель
Главное, Анисимова сохранили. Он один трех Дацюка стоит.
21:12
zeromanj
Краштест Та ты шо? И расскажи тогда, глупый мальчик, где же сейчас доблестные Эл Эй Кингз и Детройт Ред Уингз? Может, в плей-офф играют?
21:05
Джон....Сильвер
Скупил со своим газпромом лучших хоккеистов и теперь еще имеет наглость такое говорить! Да из вашего газпромовского монстра 3 полноценных клуба можно создать и любой выиграет этот клоунский чемпионат Газпрома!
20:53
Краштест
А я знаю.Любая команда НХЛ спокойна бы перенесла эту потерю.
20:49