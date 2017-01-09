Роман Ротенберг: "Надо заслужить, чтобы зрители приходили на арену"

Вице-президент СКА Роман Ротенберг после победы над ЦСКА (3:2 Б) отметил, что нужно работать с болельщиками, чтоб привлечь их на арены. Также он оценил завоевание бронзовых медалей молодежной сборной России.

– Плохо, что такой матч, , как ЦСКА – СКА прошел на маленьком стадионе?

– Всегда хотелось играть на больших стадионах. Это однозначно.

– В Москве вообще мало народу ходит на хоккей.

– Надо работать со зрителями и заслужить, чтоб зрители пришли на арену. В Санкт-Петербурге для этого проведена большая работа, чтобы люди ходили не только на матчи КХЛ, но и Высшей лиги, молодежной… Для этого создается культура. Мы знаем, как развита в Канаде хоккейная культура и можем это сделать у нас в каждом городе, но это требует огромной работы, особенно от менеджмента клуба.

– Хочется задать вопрос про молодежную сборную. Как оцениваете завоевание нашей командой бронзовых медалей?

– Мы всегда стремимся к самому лучшему результату. Было видно, как команда старалась, с какой самоотдачей и характером ребята играли, насколько тяжело проходили матчи. Где-то на буллитах нас не хватило. Но вместе с тем, ребятам и тренерскому штабу можно сказать большое спасибо за этот турнир.

– Есть мнение, что Брагин перерос молодежную сборную.

– У нас очень сильный тренерский штаб в молодежной сборной и я вижу, что наставники хорошо работают и продвигают наш российский хоккей, игроков, добиваются результата. Здесь уже больше вопрос к самому Брагину. Насколько я знаю, он любит свою работу в сборной и у нас еще действует контракт на следующий сезон. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)