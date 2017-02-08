Роман Ротенберг: "Матч победителей КХЛ и НХЛ? Мы не смогли пойти на их условия"

Вице-президент СКА и ФХР Роман Ротенберг заявил, что КХЛ рассматривала вариант проведения матча между победителем Кубка Гагарина и Кубка Стэнли, однако отметил, что НХЛ требует слишком большие деньги за организацию такой встречи. В последний раз клубы проводили товарищеские матчи семь лет назад.
– НХЛ снова собирается проводить выставочные матчи в Европе. Нет интереса организовать встречи российских клубов с энхаэловскими?
– Мы неоднократно предлагали Гэри Бэттмену матч победителей КХЛ и НХЛ, но нам выставляют такие условия, на которые мы не можем пойти, – сказал Ротенберг. – Это касается финансов. Ничем не обоснованные запросы. Должна быть правильная экономика и бизнес-подход. Мы защищаем свои интересы, высоко оцениваем свой продукт. Можем пойти на компромисс – вкладываем 50 на 50 и доходы делим 50 на 50. А когда нам выставляют сумму, на которую можно построить не один каток... Лучше уж заниматься внутренними вопросами – стоить эти катки и развивать детский хоккей.
– Эта сумма около 5 миллионов долларов?
– Ее озвучивали еще Александру Медведеву. Сейчас сумма больше. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Werewolf
.BattleFish. так строй катки и развивай детский хоккей, ворюга!!!_______Матча нет, катков нет, денег нет
12:13
.BattleFish.
так строй катки и развивай детский хоккей, ворюга!!!
10:34
andersen78
распиливать меньше надо.... тогда на все деньги будут....
09:54
serjio_1704
Хотели бы развивать спорт и строить коробки так строили бы! В Челябинске точно дефицит в крытых катках! Время расписано до глубокой ночи.
23:50 8 февраля
Thomas_Boy
spetrov ___________ а я не про тебя, про руководителей нашей Лиги. :) _____________ Их интересуют только деньги. Больше ничего. Хоккей им не нужен.
22:29 8 февраля
zukunft
Как можно серьёзно воспринимать КХЛ, когда целые группы команд из разных стран финансируются одними и теми же людьми из РФ.
22:14 8 февраля
spetrov
...То, что наши выходят на новые рынке (уверен, китайский привлекателен) - прекрасно. Но от этого к НХЛ мы же не приблизились в мастерстве. Теплое с мягким не надо путать. Тут про финасны, там про мастерство.
22:07 8 февраля
spetrov
PS: То, что наши периодически на словах догоняют и перегоняют НХЛ, мы обсуждать не будем. Разница, думаю, очевидна тем, кто смотрит матчи там и здесь и может сравнивать.
22:03 8 февраля
spetrov
Thomas_Boy, а я не про тебя, про руководителей нашей Лиги. :)
21:59 8 февраля
Thomas_Boy
spetrov __________ и тем не менее себя нужно уважать. Не сумеем сейчас договориться, будем пробовать после. Над нами тоже особо не каплет. ____________ Как я могу уважать Колхоз? Если там куньлуньи и медведяи?
21:57 8 февраля
Thomas_Boy
zukunft .....Финал лиги чемпионов транслировался на 51 страну. _________ Шо, и в Сальвадоре тоже смотрят?)))
21:56 8 февраля
spetrov
zukunft, ты, видимо, не понял. Я ж не говорю, что мы основной поставщик кадров туда. Но каждый, имеющий возможность, отсюда туда уезжает. Возможно, за очень редким исключением.
21:54 8 февраля
zukunft
spetrov.....Кто поставщик? Только одних шведов в НХЛ в три раза больше чем россиян, а уж в сумме по Европе...Сегодня тенденция явно не в пользу КХЛ.
21:52 8 февраля
alex505
Сережка накидает целую авоську Питсбургу и будет таков...Кросби закрыт а Жэка наш в доску.
21:48 8 февраля
spetrov
...Другой вопрос, повторюсь, что договоренности, если уж их достигать, должны быть на паритетных началах. Мы не из милости при кухне, хоть и уступаем (пока, во всяком случае). Отлично, примите как есть, двигайтесь вперед, догоняйте.
21:47 8 февраля
zukunft
Thomas_Boy.....Финал лиги чемпионов транслировался на 51 страну.
21:44 8 февраля
spetrov
Werewolf, ты знаешь, а я вообще не уверен, что он нужен. Ну по большому счету. Вот ранее было 2 системы. Мы их догоняли, играли со студентами, с любителями, еще с кем-то. Но догнали в итоге. И вот когда мы примерно сравнялись, зашел разговор о встречах. А давайте система на систему, кто кого. Да? А сейчас что у нас? Хотим мы или нет, но там лучшая лига мира, а здесь - лучшая в Европе (Евразии), но явно поставщик кадров туда. Чего встречаться-то? Что не понятно? Даже если выиграет наш чемпион (мало ли, в игре всякое бывает), у нас что, лига силнее от этого станет? Нет.
21:44 8 февраля
Werewolf
spetrov Thomas_Boy, и тем не менее себя нужно уважать. Не сумеем сейчас договориться, будем пробовать после. Над нами тоже особо не каплет.________Да за такие деньги этот матч реально не нужен......вообще никому.
21:33 8 февраля
spetrov
Thomas_Boy, и тем не менее себя нужно уважать. Не сумеем сейчас договориться, будем пробовать после. Над нами тоже особо не каплет.
21:21 8 февраля
Werewolf
5 лямов зеленых? Похоже на бред
21:16 8 февраля
Thomas_Boy
Кому нужен победитель лиги чемпионов Европы?
21:00 8 февраля
zukunft
Скорее состоится матч победителей кубка Стэнли и лиги чемпионов Европы.
20:22 8 февраля
PitersS
Темнят роттенберги.. Наверное НХЛ не позволяет нашим накручивать серые схемы на этом матче, а без личного интереса интерес болельщика им не интересен.Не думаю, что НХЛ не разбирается в бизнесе и возможности на хоккее что-то заработать. Конечно, все должно быть на паритетных правах и обязанностях, но я поверю, что скорее наши что-то мухлюют, чем в то, что канадцы не захотят очередной раз утереть нам нос и на этом заработать.
20:10 8 февраля