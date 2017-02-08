Роман Ротенберг: "Матч победителей КХЛ и НХЛ? Мы не смогли пойти на их условия"

Вице-президент СКА и ФХР Роман Ротенберг заявил, что КХЛ рассматривала вариант проведения матча между победителем Кубка Гагарина и Кубка Стэнли, однако отметил, что НХЛ требует слишком большие деньги за организацию такой встречи. В последний раз клубы проводили товарищеские матчи семь лет назад.

– НХЛ снова собирается проводить выставочные матчи в Европе. Нет интереса организовать встречи российских клубов с энхаэловскими?

– Мы неоднократно предлагали Гэри Бэттмену матч победителей КХЛ и НХЛ, но нам выставляют такие условия, на которые мы не можем пойти, – сказал Ротенберг. – Это касается финансов. Ничем не обоснованные запросы. Должна быть правильная экономика и бизнес-подход. Мы защищаем свои интересы, высоко оцениваем свой продукт. Можем пойти на компромисс – вкладываем 50 на 50 и доходы делим 50 на 50. А когда нам выставляют сумму, на которую можно построить не один каток... Лучше уж заниматься внутренними вопросами – стоить эти катки и развивать детский хоккей.

– Эта сумма около 5 миллионов долларов?

– Ее озвучивали еще Александру Медведеву. Сейчас сумма больше. (Сергей ЯРЕМЕНКО)