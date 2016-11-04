Роман Ротенберг: "Матч между СКА и московским "Динамо" будет посвящен юбилею отечественного хоккея"

Вице-президент СКА Роман Ротенберг после матча двух столиц с участием хоккеистов из Москвы и Санкт-Петербурга, посвященного 70-летию отечественного хоккея, отметил, что на игре в Ледовом дворце присутствовало более 9500 зрителей. По словам функционера, 8 ноября матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и московским "Динамо" будет также посвящен грядущему юбилею.

– От хоккейного клуба СКА, от всех участников игры и от себя лично хотел бы поблагодарить каждого болельщика, пришедшего сегодня на Матч двух столиц, посвященный 70-летию отечественного хоккея, – приводит пресс-служба СКА слова Ротенберга. – Больше 9,5 тысяч зрителей в Ледовом дворце на выставочной игре – это невероятный результат, такая посещаемость стала потрясающим сюрпризом для всех хоккеистов, выходивших сегодня на лед.

Этот матч – только начало празднования важной даты для всего нашего хоккея и СКА в частности. Мы готовим целый ряд акций, призванных обратить внимание на грядущий юбилей.

Всех деталей раскрывать пока не будем, но могу отметить, что 8 декабря матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и московским "Динамо" будет полностью посвящен 70-му дню рождения отечественного хоккея и СКА.