Роман Ротенберг – лучший руководитель клуба КХЛ

Вице-президент СКА Роман Ротенберг получил приз имени Валентина Сыча, лучшему руководителю хоккейного клуба КХЛ. Награда была вручена на гала-вечере, посвященном закрытию сезона-2016/17. Под руководством Романа Ротенберга питерцы стали обладателями Кубка Гагарина.
Ранее лига вручила призы лучшему администратору хоккейного клуба КХЛ и лучшему врачу команды КХЛ. Их обладателями стали Виктор Сухов ("Металлург" Мг) и Сергей Винников ("Северсталь") соответственно.
skua
ахахахахахахахаха
22:09
rusfed 2.0
Сыч наверняка перевернулся. Фарс дешевейший и стыдобища жуткая
21:54