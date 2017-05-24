21:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

Роман Ротенберг – лучший руководитель клуба КХЛ

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Вице-президент СКА Роман Ротенберг получил приз имени Валентина Сыча, лучшему руководителю хоккейного клуба КХЛ. Награда была вручена на гала-вечере, посвященном закрытию сезона-2016/17. Под руководством Романа Ротенберга питерцы стали обладателями Кубка Гагарина.

Ранее лига вручила призы лучшему администратору хоккейного клуба КХЛ и лучшему врачу команды КХЛ. Их обладателями стали Виктор Сухов ("Металлург" Мг) и Сергей Винников ("Северсталь") соответственно.

Церемония закрытия сезона КХЛ. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (2)
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skua

ахахахахахахахаха

22:09

rusfed 2.0

Сыч наверняка перевернулся. Фарс дешевейший и стыдобища жуткая

21:54