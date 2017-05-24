Роман Ротенберг – лучший руководитель клуба КХЛ

Вице-президент СКА Роман Ротенберг получил приз имени Валентина Сыча, лучшему руководителю хоккейного клуба КХЛ. Награда была вручена на гала-вечере, посвященном закрытию сезона-2016/17. Под руководством Романа Ротенберга питерцы стали обладателями Кубка Гагарина.

Ранее лига вручила призы лучшему администратору хоккейного клуба КХЛ и лучшему врачу команды КХЛ. Их обладателями стали Виктор Сухов ("Металлург" Мг) и Сергей Винников ("Северсталь") соответственно.

Церемония закрытия сезона КХЛ. LIVE!