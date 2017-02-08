19:33 8 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

Роман Ротенберг: "КХЛ не будет рисковать сборной ради Лиги чемпионов"

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Вице-президент СКА и ФХР Роман Ротенберг заявил, что КХЛ сделала предложение руководителям Лиги чемпионов о проведении матча между победителями турнира и Кубка Гагарина. Лига чемпионов была перезапущена в 2014 году, и российские клубы не участвуют в этом турнире. Ранее шведская "Фрелунда" второй год подряд стала победителем Лиги чемпионов.

– Каковы шансы, что клубы КХЛ сыграют в Лиге чемпионов?

– Это вопрос календаря, – сказал Ротенберг. – Мы предложили вариант с двумя матчами между победителем Лиги чемпионов и победителем Кубка Гагарина. Или одну финальную встречу с победителями. На это мы можем пойти. В нашем календаре 60 игр, плюс еще Евротур и другие игры сборной. Мы не можем рисковать национальной командой ради Лиги чемпионов. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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zukunft

PiterS…Как раз наоборот, на российские деньги содержатся все! клубы КХЛ. Тем не менее, это не помогло почить в бозе двум львам, на очереди Медвешчак, а перспективе Слован, Йокерит.

20:32 8 февраля

PitersS

И НХЛ не хочет, и ЛЧ не идет навстречу-так и будем с китайцами и хорватами играть? Похоже, если нашим в карман сразу при договоре что-то не положат, они положительно (да и никак) вопрос решить не могут. Ну, это знакомо нам и по внутренним делам.

20:16 8 февраля

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