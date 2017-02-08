Роман Ротенберг: "КХЛ не будет рисковать сборной ради Лиги чемпионов"

Вице-президент СКА и ФХР Роман Ротенберг заявил, что КХЛ сделала предложение руководителям Лиги чемпионов о проведении матча между победителями турнира и Кубка Гагарина. Лига чемпионов была перезапущена в 2014 году, и российские клубы не участвуют в этом турнире. Ранее шведская "Фрелунда" второй год подряд стала победителем Лиги чемпионов.

– Каковы шансы, что клубы КХЛ сыграют в Лиге чемпионов?

– Это вопрос календаря, – сказал Ротенберг. – Мы предложили вариант с двумя матчами между победителем Лиги чемпионов и победителем Кубка Гагарина. Или одну финальную встречу с победителями. На это мы можем пойти. В нашем календаре 60 игр, плюс еще Евротур и другие игры сборной. Мы не можем рисковать национальной командой ради Лиги чемпионов. (Сергей ЯРЕМЕНКО)