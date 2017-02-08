Роман Ротенберг: "КХЛ не будет рисковать сборной ради Лиги чемпионов"

Вице-президент СКА и ФХР Роман Ротенберг заявил, что КХЛ сделала предложение руководителям Лиги чемпионов о проведении матча между победителями турнира и Кубка Гагарина. Лига чемпионов была перезапущена в 2014 году, и российские клубы не участвуют в этом турнире. Ранее шведская "Фрелунда" второй год подряд стала победителем Лиги чемпионов.
– Каковы шансы, что клубы КХЛ сыграют в Лиге чемпионов?
– Это вопрос календаря, – сказал Ротенберг. – Мы предложили вариант с двумя матчами между победителем Лиги чемпионов и победителем Кубка Гагарина. Или одну финальную встречу с победителями. На это мы можем пойти. В нашем календаре 60 игр, плюс еще Евротур и другие игры сборной. Мы не можем рисковать национальной командой ради Лиги чемпионов. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
zukunft
PiterS…Как раз наоборот, на российские деньги содержатся все! клубы КХЛ. Тем не менее, это не помогло почить в бозе двум львам, на очереди Медвешчак, а перспективе Слован, Йокерит.
20:32 8 февраля
PitersS
И НХЛ не хочет, и ЛЧ не идет навстречу-так и будем с китайцами и хорватами играть? Похоже, если нашим в карман сразу при договоре что-то не положат, они положительно (да и никак) вопрос решить не могут. Ну, это знакомо нам и по внутренним делам.
20:16 8 февраля