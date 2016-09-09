Роман Ротенберг: "КХЛ можно попробовать проводить овертаймы в формате "3 на 3"

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг выразил мнение, что КХЛ могла бы попробовать проводить овертаймы в регулярном чемпионате в формате "3 на 3". По его словам, такой формат нравится зрителям. Овертайм в КХЛ в нынешнем сезоне проводится в формате "4 на 4". Сборная России 18 сентября начнет выступление на Кубке мира в Торонто, на котором овертаймы в матчах группового этапа будут проводиться в формате "3 на 3" как в НХЛ

– В принципе в регулярном чемпионате можно это попробовать в лиге, для зрителей это здорово, – приводит "Р-Спорт" слова Ротенберга. – Но в плей-офф важнейшие матчи нужно играть "5 на 5". И на Кубке мира эта формула тоже работает.