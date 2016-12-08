Роман Ротенберг: "Хоккеисты СКА могут заехать на новую базу до начала плей-офф КХЛ"

Хоккеисты СКА могут переехать на новую базу клуба до начала плей-офф КХЛ. Об этом сообщил вице-президент питерского клуба Роман Ротенберг.

– Надеемся, до начала плей-офф хоккеисты уже заедут и начнут пользоваться всем функционалом комплекса, – приводит "Р-Спорт" слова Ротенберга. – Мы собираем экспонаты для музея клуба, который откроется в ближайшее время. Это будет полноценный музей. Все болельщики смогут посмотреть на историю клуба. За 70 лет прошло много разного, и в этом музее можно будет почтить память ушедших бывших игроков, а также показать пример нашим будущим хоккеистам.