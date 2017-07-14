Роман Ротенберг: "Гусев может стать по-настоящему большим хоккеистом"

Вице-президент СКА Роман Ротенберг отметил, что клуб подписал двухлетний контракт с нападающим Никитой Гусевым, так как видит большой потенциал у игрока. Он также добавил, что тренерский штаб знает, как по максимуму использовать сильные стороны форварда.

В прошедшем сезоне игрок сборной России провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 71 (24+47) балл. В плей-офф на его счету 18 встреч и 23 (7+16) очка.

– Подписали с Никитой Гусевым новый контракт на два года, так как видим большой потенциал у этого игрока, – сказал Ротенберг. – При должном отношении к делу Никита может стать по-настоящему большим хоккеистом, помогать не только клубу, но и сборной страны. Тренерский штаб команды знает, как по максимуму использовать сильные стороны Гусева. На текущий момент для Никиты, как и для всех остальных игроков, важно качественно поработать на сборах и подготовиться к важному сезону. (Игорь ЕРОНКО)