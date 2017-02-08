Роман Ротенберг: "Для Знарка лучше совмещать посты в сборной и СКА – так он чувствует нерв"

Вице-президент СКА Роман Ротенберг считает, Олегу Знарку лучше совмещать работу в СКА и сборной России. Он добавил, что есть клубные интересы, но интересы национальной команды – во главе угла.

– Сейчас начинается сложный период для СКА – плей-офф, сборная тоже должна готовиться к ЧМ. Совмещение не помешает тренерскому штабу армейцев и национальной команды?

– У нас в сборной по несколько игроков от каждого клуба. Есть клубные интересы, но интересы национальной команды – во главе угла. Для тренера даже лучше совмещать – так он чувствует нерв, чаще видит игроков, поддерживает тонус. Этот вопрос лучше задать Олегу Знарку – как он себя чувствует в роли главного тренера клуба и сборной. Так как он на это согласился – значит, ему лучше работать ежедневно. (Сергей ЯРЕМЕНКО)