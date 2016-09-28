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Роман Ротенберг: "Дацюк вернется на лед в ближайшее время"

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Вице-президент СКА Роман Ротенберг сообщил, что нападающий Павел Дацюк вернется на лед в ближайшее время. Форвард питерского клуба и сборной России получил травму в матче Кубка мира против сборной Северной Америки (4:3) и пропустил встречи против Финляндии и Канады.

– Дополнительное обследование показало, что у Дацюка ничего серьезного, – приводит "Р-Спорт" слова Ротенберга. – Как говорят в таких случаях, его статус – "вернется со дня на день". Сейчас Павел получил несколько дней отдыха после Кубка мира, в ближайшее время вернется на лед.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160928/1102051409.html

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