Роман Ротенберг: "Без "Адмирала" и "Амура" "Куньлунь" не смог бы войти в КХЛ"

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и заместитель председателя правления КХЛ Роман Ротенберг отметил важность развития хоккея на всей территории России.
– Для ФХР очень важно развитие хоккея на Дальнем Востоке, – приводит ТАСС слова Ротенберга. – Вообще, развитие хоккея в регионах – одно из приоритетных направлений развития этого вида спорта в стране. Наверное, если бы не было клубов "Адмирал" и "Амур", то не смог бы к нам войти "Куньлунь". В долгосрочной перспективе рассматриваем появление или создание клубов из Японии и Южной Кореи.
Gusarov
"Для них спорт, хоккей- это очередной источник халявного барыша." Ты не прав. Означенные тобой люди построили огромную кучу спортивных объектов. Это, как минимум, говорит об их заинтересованности в развитии спорта в России. Они же работают в спорте, в хоккее и дзюдо, например, и развивают эти виды спорта в России. Последние золотые медали наших дзюдоистов и бронза нашей хоккейной сборной (это если не считать побед юниорских сборных по хоккею) - еще одно подтверждение. Так что... Такие дела. А выступает он от нашего хоккея потому, что он - вице-президент ФХР, ему положено по обязанностям.
11:38
sovmilitary
Плевали эти -берги-тимченки на наш хоккей, регионы и прочая.Для них спорт, хоккей- это очередной источник халявного барыша.Как ПЛАТОН, как Крымский мост,как выкачивание из недр нефти-газа.Какое отношение ФХР и этот присосавшийся деляга Ромик питерский имеют к хоккею Японии и Южной Кореи?А те- к нашей хоккейной федерации? Давайте двинем в Африку, там много неохваченных хоккем стран.И где наш глава ФХР Третьяк, сдулся? Почему от нашего хоккея в последнее время выступает этот "специалист"-балабол? Кстати, а он бы не хотел охватить нашим хоккеем тот же Израиль?
11:24
Джон....Сильвер
"Развитие хоккея в регионах" - в каких? "В перспективе создание клубов из Японии и Южной Кореи" - что развиваем? Развиваем чужой хоккей, но не свой. В Красноярске или Томске слабо создать клуб КХЛ и тем самым подстегнуть развитие хоккея в НАШИХ регионах? Ну как же - важнее Китай и Япония. У господина Ротенберга болит душа за развитие их хоккея! Деньги у вас на уме, господин Ротенберг, быстрые и крупные и не надо лицемерить и лапшу обывателю на уши вешать!
10:22