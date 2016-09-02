Роман Ротенберг: "Без "Адмирала" и "Амура" "Куньлунь" не смог бы войти в КХЛ"

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и заместитель председателя правления КХЛ Роман Ротенберг отметил важность развития хоккея на всей территории России.

– Для ФХР очень важно развитие хоккея на Дальнем Востоке, – приводит ТАСС слова Ротенберга. – Вообще, развитие хоккея в регионах – одно из приоритетных направлений развития этого вида спорта в стране. Наверное, если бы не было клубов "Адмирал" и "Амур", то не смог бы к нам войти "Куньлунь". В долгосрочной перспективе рассматриваем появление или создание клубов из Японии и Южной Кореи.